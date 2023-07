Un neonato morto tra i migranti sbarcati a Reggio Calabria

(Di giovedì 13 luglio 2023) AGI - È di unil cadavere scoperto a bordo della nave 'Dattilo' della Guardia Costiera, che ha sbarcato 550, proveniente da Lampedusa. Secondo quanto appreso, oltre alle questioni giudiziarie, è intervenuta prontamente la Prefettura, guidata da Massimo Mariani, che ha predisposto con effetto immediato l'assistenza particolare nei confronti della madre. La donna, di cui non si conosce ancora la nazionalità, faceva parte di un gruppo disoccorsi in mare e non era stata ricoverata a Lampedusa. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso. Le forze dell'ordine impegnate nel servizio sono coadiuvate dalla protezione civile, dai volontari del "Coordinamento diocesano sbarchi", e stanno operando in condizioni difficili a causa delle alte ...

C'è anche untra i 50 migranti soccorsi in mare nelle ultime ore e giunti in mattinata nel porto di Reggio Calabria a bordo della nave Dattilo della guardia costiera. Il bimbo si trovava con la madre ...REGGIO CALABRIA. C'è untra i 50 migranti soccorsi in mare nelle ultime ore e giunti in mattinata nel porto di Reggio Calabria a bordo della nave Dattilo della guardia costiera. Il bimbo si trovava con la madre ...Un'altra tragedia in mare . C'è untra i circa 50 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera, accorpati poi agli altri 750 sulla nave Dattilo, arrivata a Reggio Calabria giovedì 13 luglio. Il piccolo era stato soccorso in ...

Neonato morto tra i 50 migranti soccorsi in mare Agenzia ANSA

La madre, di cui non si conosce ancora la nazionalità, faceva parte di un gruppo di migranti soccorsi in mare e non era stata ricoverata a Lampedusa ...C'è un neonato morto tra i 50 migranti soccorsi in mare nelle ultime ore e giunti in mattinata nel porto di Reggio Calabria a bordo della nave Dattilo della guardia costiera. Non si conoscono, al mome ...