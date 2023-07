Un ChatGPT non è per sempre? Il primo calo nell’utilizzo dello strumento basato sull’AI

Solo che negli ultimi mesi abbiamo cominciato a credere che, Midjourney, Bard, DALL - E e ... Vista questa diffusa percezione e gli enormi progressi degli ultimi tempi, d'altra parte,si ...Fino allo scorso anno, le aziende tecnologichehanno rilasciato al pubblico i loro modelli ... Appena tre mesi dopo, OpenAI ha rilasciato al pubblico il chatbot, che data la qualità senza ...Intorno all'AI si sta sviluppando un mercato competitivo. Il vantaggio accumulato dae Microsoft deve fare i conti con la concorrenza di Bard, e di Google, che sbarca ...e i giornalisti che...

Bard, l'intelligenza artificiale di Google sbarca in Italia. ChatGPT non è più solo Skuola.net

È attivo in lingua italiana Bard, il software di Intelligenza artificiale generativa di Google concorrente diretto di ChatGpt ...Il lancio di xAiI è stato accompagnato da proclami altisonanti, ma il progetto non sembra attrezzato per competere con ChatGPT & co.