Un bimbo di nove anni si schianta con una baby moto su un albero | è gravissimo

(Di giovedì 13 luglio 2023) In sella a una piccolaè andato arsi contro un. Il bambino, 9, è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo . L'incidente è avvenuto ...

Ilè stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII con l'eliambulanza. Sul posto indagano i carabinieri. 13 luglio 2023giorni dopo l'investimento il giovane era stato condotto finito in carcere, su ordine del gip Fiammetta Modica. approfondimento Milano, uomo in bicicletta investito e ucciso da un camion ...L' arresto infatti avvenne solo il 18 agosto, dopogiorni di ricerche sul 20enne.

A 9 anni su una baby-moto si schianta contro un albero Agenzia ANSA

L'impatto contro l'albero è stato violento. Il piccolo è rimasto a terra, privo di sensi. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi familiari, subito dopo il 118. Il bimbo è stato trasportato in codice ...(LaPresse) La notizia riportata su altri giornali Per nove anni nessuna notizia, nonostante gli appelli delle figlie e i servizi della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. Fino ad ieri, quando in ...