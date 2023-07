Un Altro Domani Anticipazioni 14 luglio 2023 | Francisco contro Ventura

Vediamo insieme le Anticipazioni di Unper la puntata del 14 luglio 2023 . Nelle Trame dell' Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia non riesce a decidere se sia meglio cancellare Leo dalla sua vita per sempre o no e non ...Un vertice in parte storico La Nato ha guadagnato unmembro: non (ancora) l'Ucraina ma la ... Aiuti oggi, adesioneSoprattutto i paesi Nato hanno riaffermato l'impegno a sostenere la ..."Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall', immerso nella luce", ...

Un Altro Domani Anticipazioni dal 17 al 23 luglio 2023: Tirso si risveglia, ma Julia torna con Leo! ComingSoon.it

L'agitazione si concluderà alle ore 15:00: "Impensabile lasciare a piedi 1 milione di italiani e di pendolari, di lavoratori e di lavoratrici un giovedì di luglio con una temperatura fino ai 35 gradi" ...Jannik Sinner e Novak Djokovic si ritrovano uno contro l'altro a Wimbledon, questa volta nella semifinale: info partita e pronostico ...