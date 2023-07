Ultime Notizie – Turismo 2023 | Italia miglior meta europea per Daily Telegraph

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’turistica si aggiudica il riconoscimento di uno dei principali quotidiani del Regno Unito, The, che fa un tributo all’eccellenza della Penisola decretandola come. Festeggiamenti doppi con Venezia in qualità di ‘Bestn City’ battendo Roma e Siviglia. Le altre candidate per best country erano Grecia e Norvegia. A premiare l’sono i lettori dello storico giornale, nato nel 1885 e tradizionalmente rivolto a lettori di ceto medio alto in genere over 50, uno dei quotidiani in cartaceo e online più letti in UK (print più di 800.000 al giorno, digital circa 23 milioni in un mese). Iawards rappresentano un premio molto atteso e un punto di riferimento ...