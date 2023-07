Ultime Notizie Serie A | vinci e te ne vai | l’anomalia italiana; i movimenti di Napoli | Milan e Juve sul mercato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Stress da Scudetto: solo Pioli confermato negli ultimi 5 anni Negli ultimi cinque campionati solo per quattro volte la squadra campione d’Italia ha cambiato l’allenatore: un trend tutto italiano. Calcio: per Reijnders manca l’ultimo passo con l’AZ Calcio, intesa economica quasi raggiunta con l’AZ Alkmaar per Reijnders: d’accordo sulla cifra, non sul metodo di pagamento. Calcio: gli attaccanti nel taccuino di Giuntoli Calcio, i bianconeri aspettano l’affondo del PSG su Vlahovic e valutano i sostituti: in ...