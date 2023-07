Ultime Notizie Serie A | le parole di Cairo e Klose Offerta dell’Aston Villa per De Ketelaere

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Torino,: «Buongiorno è un ragazzo che ho visto migliorare costantemente» Urbano, presidente del Torino, ha parlato dopo il rinnovo di contratto del difensore Alessandro Buongiorno. Lazio,: «Sogno di tornare da allenatore. Milinkovic-Savic: perché?» Ledi Miroslav, ex attaccante della Lazio, sul suo possibile ritorno in biancoceleste e sull’addio di Milinkovic-Savic. Calciomercato Milan, l’Astonoffre 25 milioni per DeCalciomercato Milan, l’Astonpiomba su Decon 25 milioni: i ...