Ultime Notizie Roma del 13-07-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldissimo Giovedì 13 luglio microfono Giuliano Ferrigno l’adesione dell’Ucraina lanata avverrà solo dopo la fine della guerra che intanto prosegue con le sirene antiaeree che oggi sono risuonate ha chieste in altre cinque regioni ed è di un civile morto e altri 4 feriti il bilancio di un massiccio attacco lanciato dalle forze russe nella notte sulla capitale a contraerea Ucraina abbattuto una ventina di droni coi detriti hanno provocato anche da anni ha diversi edifici della mosca arriva la smentita di minenti colloqui di pace secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri sergej lavoro non abbiamo ricevuto segnale in tal senso ha detto il capo della diplomazia russa in Italia La Corte di Giustizia dell’Unione Europea respinta integralmente in quanto irricevibile la domanda presentata da un ...