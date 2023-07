Ultime Notizie Roma del 13-07-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Cesareo mantenere un orientamento restrittivo per tornare a prezzi stabili ma bisogna essere attenti e cauti a dichiararlo è stato governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco a Sky Tg24 noi ospitiamo E manterremo questa restrizione per un po’ finché non ci saranno effettivamente un ritorno alla stabilità dei prezzi è sbrigato Visco credo sia giusto Ma bisogna essere pazienti perché gli effetti della politica monetaria si vedono nel tempo analizzando le componenti di tutta la domanda in merito ai tassi il governatore della Banca d’Italia evidenziato come non siamo lontani da una pausa dell’aumento dei tassi prima della fine dell’anno il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj a escluso la possibilità di qualsiasi compromesso sui territori nell’ambito di ...