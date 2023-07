Ultime Notizie Roma del 13-07-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina in apertura il segretario alla difesa americano li Austin ha difeso oggi la controversa decisione di Washington di sostenere l’Ucraina comunicazione e grappolo nonostante il rischio per i civili ricordando che chi è Vi si è impegnata a registrare i luoghi in cui saranno utilizzate Prima di tutto penso che dovremmo ricordare che stanno combattendo duramente per difendere il loro territorio sovrano ha detto ospina alla CNN sapete stanno chiedendo le munizioni per invadere un altro paese come hanno fatto i russi che hanno usato munizioni a grappolo fin dall’inizio le munizioni a grappolo disperdono bombe su vaste aree che possono esplodere all’impatto possono rappresentare un rischio a lungo termine per chiunque incontri simile alle Mine antiuomo più di 100 paesi ...