Ultime Notizie Roma del 13-07-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio I sindacati hanno confermato lo sciopero dei treni degli aerei al Ministero dei Trasporti tra le parti sociali rappresentanti di Trenitalia e di Italo il governo Sì infatti concluso con un nulla di fatto lo fanno sapere gli stessi sindacati la protesta in via oggi continuerà domani anche lo sciopero di sabato degli aerei è confermato lo sciopero dei treni è stato però Corciano dal MIT ira dei sindacati una precettazione illegittima e sbaglia proseguire ondata di caldo in Italia che oggi investirà soprattutto il centro 10 le città per cui ministro della Salute hai messo in allerta rossa si tratta di Bologna Campobasso Firenze Frosinone Latina Perugia Pescara Rietie Viterbo il nord invece torna a respirare Grazie temporali attesi in questo fine settimana che ...