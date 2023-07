Ultime Notizie Roma del 13-07-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata da Francesco Vitale incidente del consiglio Giorgia Meloni ha concluso la sua partecipazione al vertice nato di Vilnius Lituania con una conferenza stampa i valori cominciati Ieri si sono conclusi in queste ore il vertice si tiene in un momento storico eccezionale i suoi risultati non potevano che essere all’altezza l’Italia sostiene gli adattamenti in corso con i contributi che offre nel Mediterraneo e sul fianco orientale dice per le prime cose la premier e aggiunge Italia Rivendica il suo ruolo nell’alleanza siamo determinati nella difesa del diritto internazionale abbiamo chiesto più attenzione sul fianco sud della NATO e torniamo a parlare della guerra in Ucraina non abbiamo ricevuto alcuna indicazione in merito ci sono ragioni per ritenere che si tratti di una fake news in vista la persistenza intenzione di Kiev e dei ...