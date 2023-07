Ultime Notizie – Martina | ‘svolta ambientale non sia contro agricoltura’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 luglio 2023) “L’Europa è un gigante alimentare. Che esporta nel mondo cifre inaudite. Dobbiamo trovare compromessi ed equilibri più avanzati e più giusti. L’Europa deve guidare la svolta, che però non si fal’agricoltura. Bisogna tenere insieme ambiente e agricoltura. Più si polarizzano più si fa un danno all’agricoltura e non si aiuta l’ambiente”. Lo ha detto intervenendo all’Assemblea di Ancc-Coop Maurizio, vicedirettore generale della Fao. “Da prima della pandemia, oggi ci sono 122 milioni di persone in più nell’area della malnutrizione. Devo dire – aggiunge – che alcuni segnali interessanti ci sono, perché la situazione si è stabilizzata in Asia e in America latina, mentre in Africa la situazione rimane preoccupante anzi si aggrava sempre di più. Tutto ciò anche a causa di uno sconvolgimento climatico che diventa ...