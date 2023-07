Leggi su internazionale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Non si rivolge la parola a nessuno prima di aver preso un caffè. Con la stampante le cose sono due: o manca la carta o manca l’inchiostro. Se lasci il tuo pranzo nel frigo comune più di ventiquattr’ore non è più tuo. Casual friday non significa che puoi andare al lavoro in pigiama. Non toccare la spillatrice di qualcun altro se non vuoi cominciare una guerra.