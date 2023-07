UFFICIALE – Mirco Antenucci torna alla SPAL

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 13 luglio 2023)ufficialmente. L’ex capitanoa Ferrara dopo quattro bellissimi anni nel Bari. Per l’attaccante molisano una vera e propria scelta di cuore, dopo una stagione positiva in Puglia decide di scendere di categoria per riportare in B la suaè stato il capitano storico della squadra che ha raggiunto, e mantenuto, la Serie A sotto la guida di Leonardo Semplici. Lanella stessa settimana ha chiuso anche per Mimmo Di Carlo, sarà lui a guidare la squadra in Serie C., il comunicato suLaha comunicato cosi, sul proprio sito, il ritorno di: “S.P.A.L. comunica di aver tesserato ...