UFFICIALE – Di Gennaro è un nuovo giocatore dell’Inter

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 13 luglio 2023) Raffaele Diè un. Il portiere classe 1993 torna a San Siro dopo ben 7 esperienze in prestito, la più importante è proprio l’ultima al Gubbio. Nell’ultima annata, infatti, il portiere nato a Saronno è sceso in campo trenta volte subendo solamente diciassette goal. Grazie alle sue grandi prestazioni si prende il posto nella top 11 del del girone B di Serie C. A meno di clamorosi eventi, Di, sarà il terzo portiere nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Fondamentale la sua militanza nella primavera neroazzurra per la compilazione delle liste di Champions League e Serie A. Ora l’Inter proverà a chiudere per Trubin e Sommer dopo la cessione di Onana. La batteria dei portieri sarà completamente nuova visto anche l’addio dell’ex capitano Handanovic. Inter, il comunicato ...