UFFICIALE – Di Gennaro è un nuovo giocatore dell’Inter! Il comunicato

(Di giovedì 13 luglio 2023) Raffaele Diè tornato all’Inter,il suo trasferimento in nerazzurro. Di seguito ildel club nerazzurro con la formula e i dettagli dell’affare. RITORNO – “Un sogno può avere diverse forme e diversi nomi: alcuni sembrano irrealizzabili, altri diventano possibili grazie a una buona dose di sacrificio e perseveranza. Il sogno di Raffaele Disi chiama Inter, un sogno che lo accompagna da sempre. Di, nato a Saronno il 3 ottobre 1993, ha iniziato a giocare a calcio a 5 anni nella Prealpi, una piccola squadra dell’oratorio della sua città. Papà e fratello giocavano in attacco, ma Raffaele ha sempre e solo voluto fare il portiere, con il sogno di vestire un giorno la maglia dell’Inter. Sogno che si avvera una prima volta nel 2002, quando a 9 anni viene notato a un ...

A proposito del suo partner offensivo per eccellenza, l'addiodi Handanovic apre la porta ... Sommer , Trubin , Di(solo quest'ultimo è certo come terzo). L'idea di avere due ...Volete un indizio Tenete d'occhio il pacco", recita la sinossidello show. Sul ... Lo show, che si terrà il 14 luglio alle ore 12,30, nasce da un'idea di Manuela Cacciamani eCoppola ...Con l'addiodi Samir Handanovic e quello prossimo di André Onana , destinato al Manchester United per ... al posto del quale è arrivato Raffaele Di, anch'egli cresciuto nel settore ...

Il prodotto del settore giovanile nerazzurro, classe '93, torna ad Appiano Gentile dopo un'ultima stagione a Gubbio ...