UFFICIALE – Di Gennaro | contratto depositato | sarà il terzo portiere dell’Inter

(Di giovedì 13 luglio 2023) Èil ritorno all’Inter di Raffaele Dicresciuto nel Settore Giovanile del club nerazzurro.– Come comunicato dal sito della Lega Serie A, è statoildi Raffaele Di. Il, cresciuto nel Settore Giovanile, fa ritorno al club nerazzurro. Nella scorsa stagione l’estremo difensore ha vestito la maglia del Gubbio.ildella squadra di Simone Inzaghi. Fonte: LegaSerieA.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Capritaly è ancora sponsoral Social world film festival con Roberta Scardola. E tanti ... Invece Giovanni Amura col modelloCassini ha fatto da testimonial per Sogno azzurro dedicato ...Il club nerazzurro ha salutato il suo ex capitano con un comunicato: Non solo Samir ...del Bayern Monaco sono i due profili scelti per sostituire Onana e Handanovic mentre Raffaele Di...... Stefano Varone, comandante Ufficio circondariale marittimo di Vasto,Strever, presidente ... L'incontro è avvenuto in occasione dell'inaugurazionedel porto turistico Cala del Golfo ...

Inter, UFFICIALE: depositato il contratto di Di Gennaro, sarà il terzo portiere fcinter1908

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Borussia M'Gladbach ha da poco ufficializzato l'arrivo di Franck Honorat dal Brest. Sarà lui a sostituire il partente a zero Thuram ...