UE | Draghi suona la sveglia | da integrazione a nuove regole | la roadmap

(Di giovedì 13 luglio 2023) Paralisi o uscita dal percorso di. Di fonte al bivio che si presenta all’Europa – indebolita dall’aggressione della Russia all’Ucraina, dalla Brexit e dagli strascichi della pandemia – l’ex presidente del Consiglio italiano ed ex numero uno della Bce, Mario, nel suo discorso alla Martin Feldstein Lecture di Cambridge (Massachusetts) cassa entrambe le alternative come “costose” e “impraticabili” e traccia la nuova rotta. Un percorso che dall’iconico “Whatever it takes” che ha contribuito a salvare l’Unione europea nel 2012 deve portare ora a creare i presupposti per il prossimo “volo del calabrone”, il sentiero verso una politica di bilancio comune nell’eurozona. Un salto che prevede un “processo politico” e non “tecnocratico”. Una maggioreUE Nel dettaglio, perè necessario ...

"E Giorgia Meloni - ricorda Amendola - urlava in aula ache non poteva pretendere il voto ... Il leader di Azione Carlo Calendal'allarme e lancia una proposta: "Stiamo perdendo il Pnrr e, ...Ci sono passati tutti i nostri governi di qualunque colore, salvo forse quello di Mario, che ... Un ulteriore saggio del Csis (Center for Strategic and International Studies)l'allarme per ...... per il premier che precedette ae che vuole in tutti i modi, ma andando avanti così sarà ... E l'esito del votocome un redde rationem per Conte, che ha puntato tutto sul Molise. Un 'all - ...