Ucraina | ultime notizie Zelensky | nessun compromesso con la Russia sui territori Kiev | ricevute munizioni a grappolo da Usa

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il G7 blinda l’con un sistema di garanzie e protezioni in attesa dell’adesione alla Nato che avverrà solo dopo la fine della guerra. «non è mai stata così vicina» dice il segretario generale Stoltenberg al termine del vertice di Vilnius. Il presidenteincassa il risultato e riconosce la linea degli alleati, ma ribadisce che non accetterà «». La replica di Lavrov: «La Nato è tornata agli schemi della Guerra Fredda. Mosca risponderà alle minacce al meglio delle sue possibilità». Nella notte nuovi attacchi aerei russi, la contro-offensivaneutralizza 10 droni

Il generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi, comandante della Tavria Joint Forces Operation, ha confermato alla Cnn che l'Ucraina ha appena ricevuto dagli Stati Uniti le controverse bombe a grappolo. (AN ...- BRUXELLES, 13 LUG - "Siamo partner affidabili, siamo amici fidati e lavoriamo per un mondo di pace e più prospero. Oggi abbiamo reso la nostra partnership più forte". Lo ha detto il presidente del C ...