Ucraina | ultime notizie Nato | Ucraina più vicina Zelensky | nessun compromesso con la Russia sui territori

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il G7 blinda l’con un sistema di garanzie e protezioni in attesa dell’adesione allache avverrà solo dopo la fine della guerra. «Kiev non è mai stata così» dice il segretario generale Stoltenberg al termine del vertice di Vilnius. Il presidenteincassa il risultato e riconosce la linea degli alleati, ma ribadisce che non accetterà «». La replica di Lavrov: «Laè tornata agli schemi della Guerra Fredda. Mosca risponderà alle minacce al meglio delle sue possibilità». Nella notte nuovi attacchi aerei russi, la contro-offensivaneutralizza 10 droni

Il ministro degli Esteri russo: 'L'Occidente crea una minaccia esistenziale per noi'. Zelensky al termine del vertice della Nato di Vilnius: 'Nessun compromesso territoriale per adesione Nato: non ...... quindi, si potrebbe ipotizzare che la controffensivasia giunta a un punto morto e che, ... Questepossono essere del tipo a effetto ritardato , per cui il submunizionamento diventa ...In quell'occasione sarebbe emersa la possibilità di tenere a luglio colloqui ufficiali per la pace in. webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostrenotizie da Google News SEGUICI ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 13 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia "nucleare" per Mosca. Lo afferma il ministro russo degli Esteri, Serghei Lavrov. (ANSA) ...Secondo l'Oxford Institute for Energy Studies "al momento non vi è alcuna probabilità di un aumento delle esportazioni di gas russo verso l'Europa, ma è più probabile il rischio che i flussi attravers ...