Ucraina | Russia smentisce negoziati a luglio Nuovi raid su Kiev

Laha effettuato un attacco su vasta scala contro il territorio dell'. Secondo l'aeronautica di Kiev sono stati utilizzati 20 droni Shahed di produzione iraniana e 2 missili. Esplosioni ...Niente membership per l'Siccome la Nato non ha potuto fornire una data precisa per l'... molto influenti, rema da tempo contro Kiev, ritenendo il conflitto con launa fastidiosa ......esistenziale per la. Su questo non c'è dubbio". Lo scorso 26 giugno la tv tedesca Ard aveva riferito che due giorni prima si era tenuto a Copenaghen un incontro internazionale sull'"in ...

Ucraina, Russia smentisce possibili negoziati a luglio Adnkronos

La svolta per la pace non ci sarà a breve. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista al quotidiano online Lenta.ru, ...Dal Cremlino arrivano le prime reazioni ai risultati del vertice Nato di Vinlius: Lavrov attacca le decisioni dell'Alleanza ...