Questo ennesimo attacco russo segna la terza notte consecutiva disulla capitale. E le sirene antiaeree sono risuonate anche nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kirovograd, Mykolaiv, ...Generale ucraino alla Cnn: "Non le abbiamo ancora usate, ma possono cambiare radicalmente la situazione sul campo". Lavrov smentisce possibili negoziati a luglio. Nuovisulla capitale L'ha ricevuto le controverse bombe a grappolo dagli Stati Uniti . A confermarlo alla Cnn è stato un generale ucraino. "Le abbiamo appena avute, non le abbiamo ancora usate, ...In quell'occasione sarebbe emersa la possibilità di tenere a luglio colloqui ufficiali per la pace in. NUOVI ATTACCHI SU KIEV. Intanto nuovisono stati condotti nella notte su Kiev. ...

Ucraina, raid di Kiev a sud: "Colpita base Russia, strage di soldati ... Il Denaro

Il presidente americano lo ha detto in conferenza stampa a Helsinki. "L'Ucraina entrerà nella Nato", ha poi assicurato, invitando il leader della Wagner a "stare attento a ciò che mangia", in riferime ...Operazione contro la base russa a Tokmak, secondo gli ucraini uccisi 200 soldati di Mosca ...