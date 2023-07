Ucraina | Lavrov | “Per Russia pace è priorità”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 13 luglio 2023) Mosca, 12 lug. (Adnkronos) – “Per la Federazione Russa laè una, non le operazioni militari. Lacondivide molte delle proposte dei partner per una soluzione in, ma l’Occidente e Kiev rifiutano ogni iniziativa di”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, è il ministro degli Esteri russo, Sergei, in un’intervista al quotidiano russo ‘Lenta.ru’.“L’Occidente, con le sue azioni, crea una minaccia esistenziale alla, che si difenderà con tutti i mezzi disponibili”, ha aggiunto il ministro degli Esteri russo annunciando che il ministero “sta lavorando per aprire nuove ambasciate in diversi paesi africani”.“Sono inaffidabili” le notizie che riferiscono di un possibile negoziato a luglio per ...