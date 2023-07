Ucraina | Lavrov | ' Per Russia pace è priorità'

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass', è il ministro degli Esteri russo, Sergei, in un'intervista al quotidiano russo 'Lenta.ru'. 'L'Occidente, con le sue ...

... ha detto. Lo scorso 26 giugno la tv tedesca Ard aveva riferito che due giorni prima si era tenuto a Copenaghen un incontro internazionale sull'"in condizioni di massima segretezza" ...7.30: nessun colloquio pace a luglio Il ministro degli Esteri russo Sergejha smentito oggi indiscrezioni dei media secondo cui colloqui ufficiali per la pace inpotrebbero tenersi questo mese."Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione in merito. Si tratta ...... ha aggiunto Zelensky mentre il vertice Nato approva la linea:mai nall'Allenza atlantica ... La replica di: 'la Nato è tornata agli schemi della Guerra Fredda. Mosca risponderà alle ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: Zelensky esclude compromessi nei negoziati, Lavrov smentisce sulla pace Virgilio Notizie

Il ministro degli Esteri russo Lavrov, in un’intervista, ha spiegato che i caccia F-16 che gli Stati Uniti vorrebbero portare a Kiev sono in ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 505. Nella notte massiccio attacco aereo su Kiev, un morto. Durante il vertice Nato di Vilnius, il segretario Stoltenberg, incontrando Zelensky, afferma: "L'Ucrai ...