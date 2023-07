(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – "Per la Federazione Russa laè una, non le operazioni militari. Lacondivide molte delle proposte dei partner per una soluzione in, ma l'Occidente e Kiev rifiutano ogni iniziativa di". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass', è il ministro degli Esteri russo, Sergei, in un'intervista al quotidiano russo 'Lenta.ru'. "L'Occidente, con le sue azioni, crea una minaccia esistenziale alla, che si difenderà con tutti i mezzi disponibili", ha aggiunto il ministro degli Esteri russo annunciando che il ministero "sta lavorando per aprire nuove ambasciate in diversi paesi africani". "Sono inaffidabili" le notizie che riferiscono di un possibile negoziato a luglio per risolvere la ...

... secondo. A suo avviso, l'attuale conflitto ucraino "continuerà fino a quando l'Occidente ... e vediamo come gli Stati Uniti e i loro alleati continuano a correre per iniettare armi ine ...'Per il momento, non ci sono segnali di cambiamento in questa posizione', ha concluso. 2023 - 07 - 12 07:49:07 Londra: oggi le garanzie di sicurezza del G7 per l'Oggi, a margine del ...Lo scontro armato incontinuerà fino a quando l'Occidente non rinuncerà ai piani per dominare e sconfiggere Mosca: Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergeiin un'intervista a un quotidiano ...

Ucraina, Lavrov: 'Per Russia pace è priorità' Tiscali Notizie

(Adnkronos) – “Per la Federazione Russa la pace è una priorità, non le operazioni militari. La Russia condivide molte delle proposte dei partner per una soluzione in Ucraina, ma l’Occidente e Kiev rif ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 505. Durante il vertice Nato di Vilnius, il segretario Stoltenberg, incontrando Zelensky, afferma: "L'Ucraina è vicina alla Nato come mai prima d'ora". L'annuncio ...