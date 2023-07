Ucraina | la diretta – Lavrov | “Consideriamo gli F-16 a Kiev una minaccia nucleare” Zelensky | “Torniamo dal vertice Nato con un ottimo risultato”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il ministro russo degli Esteri spiega che la fornitura all’dei caccia in grado di trasportare armi nucleari sarà considerata dalla Russia come unada parte dell’Occidente “nella sfera”. Il presidente ucraino soddisfatto del summit a Vilnius rispetto al “rifornimento di armi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'unico limite che Joe Biden non può né vuole valicare è quello di una guerracon Mosca. Proprio ciò che l'entratanella Nato implicherebbe. L'articolo 5 della Carta atlantica è ...Il ministro degli Esteri russo: 'L'Occidente crea una minaccia esistenziale per noi'. Zelensky al termine del vertice della Nato di Vilnius: 'Nessun compromesso territoriale per adesione Nato: non ...La contraereaha abbattuto un numero ancora imprecisato di missili e droni russi, i cui detriti hanno provocato danni a diversi edifici. 13 lug 00:42 Allarme aereo a Kiev e in altre sei ...

LIVE Vertice Nato a Vilnius, in Lituania anche Giorgia Meloni e Biden: ultime notizie in diretta Sky Tg24

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha fatto sapere che gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia "nucleare" per Mosca ...L’Ucraina ha ricevuto garanzie sul suo ingresso nell’alleanza atlantica e sulle forniture economiche e militari per affrontare l’esercito russo. Adesso ricomincia la prova del fronte che deciderà il r ...