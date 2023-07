Ucraina | è scontro sugli F-16 | Lavrov | «Per Mosca sono minaccia nucleare» Kuleba | «Arriveranno a breve»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il ministro degli Esteri russo Sergejha denunciato che «non può ignorare la capacità di trasportare testate nucleari degli aerei F-16». Per la Russia si tratta di una «» dell’Occidente in campo. Ma questo sembra non fermare il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, che ha replicato sottolineando che Kiev riceverà gli F-16 nei tempi previsti. E che «l’unicadella Russia è un soldato ucraino. Questo è ciò di cui Putin e compagnia dovrebbero avere più paura».smentisce i colloqui di pace a lugliosmentisce poi le indiscrezioni circolate a giugno, a partire da un’emittente tedesca, secondo cui i colloqui ufficiali di pace possano avvenire questo mese di luglio. «Non abbiamo ricevuto alcuna ...

... che è una cornice plurilaterale per una rete di accordi bilaterali utili a rafforzare l'; ... Chi, diciamo così, confida nel ritorno dellotra politica e magistratura che abbiamo visto in ..."Nessun compromesso sull'adesione alla Nato" Intanto, Volodymyr Zelensky fa sapere che non vi sarà compromesso sulla futura adesione dell'alla Nato all'interno dei negoziati con la Russia sui ...Ultima prova ne è stata losull'immigrazione : interesse italiano sarebbe ripartire il ... in Italia probabilmente anche il M5S, se nel frattempo l'aggressione russa contro l'sarà stata ...

Ucraina, è scontro sugli F-16: Lavrov: «Per Mosca sono minaccia ... Open

