"Esistono rapporti sull'uso di autobombe analoghe da parte di ceceni che combattono innel gennaio 2023", spiega la stessa fonte, secondo la quale tuttavia "la maggior parte delle autobombe ..."Le garanzie di sicurezza offerte dal G7 all'violano la sicurezza della Russia", commenta ... Ma Kiev precisa: "Glirussi non hanno voce in capitolo su una guerra che l'esercito di Mosca sta ...Il partito sostiene che per la Casa Bianca "la colpa di Vulin è non accettare che pure noi veniamo trascinati nel conflitto occidentale a Est (in, nda). La sua posizione è che vuole la pace e ...

Ucraina, 007 Gb: "Russia usa vecchi blindati come autobombe" Adnkronos

I canali tra Mosca e Washington sono aperti, nonostante tutto. E forse non è un caso che proprio in chiusura del vertice Nato a Vilnius il direttore russo del servizio di Intelligence ...Il fatto stesso della comparsa in Ucraina di caccia F-16 in grado di trasportare armi nucleari sarà considerato dalla Russia come una minaccia dall'Occidente in ambito nucleare. Lo ha affermato il min ...