Uccise i badanti del padre a Siracusa | la Corte d’Appello conferma l’ergastolo per Riccioli

(Di giovedì 13 luglio 2023) Pienamente capace di intendere e di volere. Giampierodovrà scontare il carcere a vita per avere ucciso Alessandro Sabatini e Luigi Cerreto, i duedelche lo avevano denunciato proprio per i maltrattamenti riservati all’anziano genitore e che lui aveva torturato prima di premere il grilletto. Ladi appello dihato il verdetto di primo grado . La difesa aveva chiesto l’infermità mentale , rigettata dopo che la perizia psichiatrica, rinnovata anche in appello, hato la capacità di intendere dell’uomo. I fatti e il rischio di archiviazione. Le vittime erano scomparse nella primavera del 2014: solo nel febbraio 2021 sono state trovate alcune tracce dei loro corpi proprio nella villa diche ...

