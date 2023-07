Uber Eats lascia l’Italia e scarica 3mila rider Domani mobilitazione in 10 grandi città

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Rischiano di restare senza un’occupazione bendiche per questa ragione hanno indettouna giornata diin 10italiane. Il gruppo statunitense ha infatti deciso di chiudere la sua attività italiana di consegna di pasti a domicilio senza minimamente preoccuparsi delle ricadute occupazionali, spiegano i sindacati. “Tutti a casa senza prospettive e senza ammortizzatori sociali, visto che erano impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva”, ricorda NIdiL Cgil in una nota. “Il comportamento diè inaccettabile – commenta Roberta Turi, segretaria nazionale NIdiL CGIL – Le piattaforme e le multinazionali non possono considerare il nostro territorio e la nostra forza ...