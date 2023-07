Tv sotto choc | conduttore accusato di pagare un 17enne in cambio di foto erotiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) Sospeso dopo essere statodi aver pagato una persona minorenne indisessualmente esplicite. Ènel mondo della televisione per lo scandalo scoppiato in questi giorni e che ha come protagonista uno dei conduttori più famosi del celebre canale televisivo. Il suo nome è stato confermato dalla stessa emittente, che ovviamente ha deciso di sospenderlo. L’emittente ha sospeso il giornalista ee ha affermato di “prendere sul serio qualunque accusa” e di aver avviato un’indagine interna. Sul caso è intervenuta anche la moglie del celebre, la quale ha parlato dei problemi di salute mentale che affliggono l’uomo, al momento ricoverato in un ospedale psichiatrico. La notizia dello scandalo è uscita pochi giorni fa e solo nelle scorse ore il nome ...