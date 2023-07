Tutto pronto per l’ITF F B M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti | “Un appuntamento per lanciare i talenti della racchetta”

(Di giovedì 13 luglio 2023)allo JuniorPerugia per la terza edizione delF.B.M.. Il grandeinternazionale sarà di scena in via XX settembre con il torneo ITF maschile di singolare e doppio, montepremi di 15mila euro, dal 24 al 30 luglio, preceduto dal tabellone di qualificazione. “L’aspetto organizzativo è ben moto dalle annate precedenti – spiegano i Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana -. Teniamo molto a questonon soltanto per ricordare il fondatore dello Junior,, ma anche perché essendo il primo livello di...

... Mehdia conquistare Zeynep Mehdi racconterà a Nuh del suo incontro con Zeynep e il suo amico gli consiglierà di non gettare la spugna e di tentare ile perper conquistare la ...Fortunatamentesi è risolto per il meglio e ora Attilio èa convolare a nozze, facendosi affiancare da un altro ex volto del reality show condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di ...Il nazionale belga hail desiderio di lasciare Stamford Bridge a tutti i costi con l'Inter nel mirino. Lukaku infatti snobba l'interesse sia della Juventus che la pioggia di milioni arabi dell'...

Immissioni in ruolo docenti 2023, tutto pronto su Istanze Online: ecco la piattaforma e le prime info ufficiali Orizzonte Scuola

BRINDISI - Tutto pronto per la visita del presidente della commissione Trasporti alla Camera, Salvatore Deidda, in programma per domani (venerdì 14 luglio). Il deputato sarà accolto dal parlamentare ...Si era recata al nosocomio matuziano perché il marito era stato sottoposto ad un delicato intervento all'intestino ...