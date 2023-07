Tutti stanno mettendo un anello tra due fogli di carta | il motivo è impressionante | Dovresti farlo subito anche tu

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 13 luglio 2023) Quasii gioielli possono essere puliti e riportati al loro splendore originale. Con alcuni accorgimenti, è possibilea casa. I gioielli sono l’accessorio perfetto per qualsiasi outfit, quando non sono opachi e ossidati. Conservarli correttamente in una scatola che li tiene separati e lontani dalla luce solare diretta e dall’umidità è un ottimo modo per mantenerli in ottime condizioni, ma nonostante ciò, può capitare che si ossidino. I gioielli possono ossidarsi per molte ragioni diverse – grantennistoscana.itSui social network sono sempre più presenti contenuti che mostrano come pulire i gioielli autonomamente. Recentemente, è diventato virale il video di persone che spalmano un’abbondante dose di dentifricio su uno diigienica e vi ripongono un...