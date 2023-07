(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilnel suo corpo era talmente tanto esteso da non lasciare spazio alla speranza. Dopo 13 anni passati in ospedale, resistenza alla chemioe un trapianto di midollo osseo, per un uomo di ...

Carolyn Smith e il, come sta In ospedale per la chemio: 'Ho toccato il fondo e pensato di mollare, per fortuna non l'ho fatto' Marica Pellegrinelli: 'Ho avuto une mi sono operata'. La ...Che ci lasciasse così presto, a 63 anni, per un male, purtroppo, altrettanto. Giorgio ...artista Giorgio Faletti Purtroppo la sua vita è finita prematuramente a causa di unai ...La politica e l'imprenditoria trevigiana piangono in queste ore la scomparsa di Carlo Martin , 78 anni, mancato all'affetto dei suoi cari sabato 8 luglio a causa di unfulminante che gli era stato diagnosticato solo un mese fa durante una visita medica di routine. Come riportato da 'La Tribuna di Treviso', Martin nel 1981 aveva fondato l'azienda Mital, ...

Tumore incurabile, 61enne guarisce in un mese grazie a una terapia sperimentale leggo.it

Il tumore nel suo corpo era talmente tanto esteso da non lasciare spazio alla speranza. Dopo 13 anni passati in ospedale, resistenza alla chemioterapia e un trapianto di midollo osseo, per ...Colpita da tumore, ha ricevuto l’ok dall’Usl il mese scorso ma poi l’iter si è fermato. «Nuove verifiche» «Fate presto». È il disperato appello rivolto alla propria Usl e al governatore del Veneto Luc ...