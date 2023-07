Tuffi | Mondiali Fukuoka 2023 | Bertone | “Nazionale competitiva in ogni gara”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Laazzurra diè pronta per l’appuntamento Mondiale a. Dopo le dieci medaglie agli European Games di Cracovia, gli atleti guidati dal direttore tecnico Oscarvogliono stupire ancora. “La squadra sta in salute – spiega nelle dichiarazioni riportate da Federnuoto – come hanno dimostrato i recenti European Games dove abbiamo conquistato una preziosissima carta Olimpica, forse poteva arrivarne anche un’altra, e dieci medaglie. Ripartiamo da questi risultati che ci hanno trasmesso le giuste ambizioni. Abbiamo unain: ci manca solo la coppia dalla piattaforma femminile ma ci stiamo lavorando e presto ne presenteremo una che sorprenderà. Torna Elena Bertocchi indai 3 metri ...

Le dieci medaglie agli European Games di Cracovia sono il biglietto da visita degli azzurri dei tuffi ai Mondiali di Fukuoka al via domani. L'obiettivo è fare meglio rispetto alla rassegna iridata di Budapest 2022, quando arrivò l'argento di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel trampolino

Dal 14 al 30 luglio a Fukuoka (Giappone) si disputa la 20ª edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto.