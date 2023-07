Tuffi | Mondiali 2023 | le gare dove l’Italia può provare a giocarsi una medaglia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Questa notte prenderanno il via idia Fukuoka. L’appuntamento iridato è l’evento della stagione e soprattutto un importante test in vista delle Olimpiadi del prossimo anno. Proprio questa rassegna assegna i pass olimpici ed è questo probabilmente il principale obiettivo della squadra azzurra, che ha comunque già staccato un biglietto per la Francia con Chiara Pellacani agli Europei dai tre metri. Il pass olimpico lo riceveranno i dodici finalisti delleindividuali dai tre metri e dalla piattaforma, mentre nelle prove sincro bisognerà almeno salire sul podio per staccare il biglietto per Parigi. Un compito sicuramente molto arduo, visto che la concorrenza è davvero elevatissima ed il livello si alza notevolmente rispetto a quello continentale. Agli ultimiè ...

già nel corso della notte e mattinata avremo diverse gare tra nuoto artistico con il solo tecnico maschile e femminile e con i due trampolini da 1 metro. CALENDARIO COMPLETO I Fukuoka 2023: italiani in gara venerdì 14 luglio 2.00 - 4.00 Nuoto artistico Solo tecnico femminile - Preliminari: SUSANNA PEDOTTI 3.00 - 6.00

Sei discipline, per 76 titoli mondiali in palio. Lo spettacolo sarà garantito come sempre anche dai tuffi, disciplina d'apertura assieme all'artistico. Da domani, venerdì 14, a sabato 22 luglio, si terranno a Fukuoka, in Giappone, i Mondiali 2023 di tuffi: la manifestazione iridata varrà quale competizione su base mondiale per la qualificazione diretta