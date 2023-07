(Di giovedì 13 luglio 2023)ci crede. Nell’ultima puntata di Giochi di Gloria, a cura di Sport2U e di OASport e condotta da Gianmario Bonzi, con la presenza anche di un collega di alto livello come Stefano Vegliani, l’ospite è stata di quelle importanti, ovvero. La giovane tuffatrice tricolore, classe 2002, è sempre più una realtà nella disciplina citata. L’oro continentale dai tre metri nei recentissimi Giochi Europei ha regalato alla 20enne romana la qualificazione olimpica, segno che il duro lavoro paga. Un palmares già importante per lei con 5 ori, 4 argenti e bronzi a livello europeo, con la rassegna di Cracovia in cui è stata la trascinatrice della squadra (oro nel trampolino 3m e nel syncro 3m misto, argento nel Team Event, bronzo nel syncro 3m). Degna erede di? A ...

... ITALIA 3.30 Pallanuoto femminile Grecia - ITALIA (Gruppo C) 7.30 - 9.00Trampolino 3m femminile - Semifinale: EVENTUALEPELLACANI 11.00 - 12.30Trampolino 3m maschile - Finale : ...... italiani in gara venerdì 14 luglio 2.00 - 4.00 Nuoto artistico Solo tecnico femminile - Preliminari: SUSANNA PEDOTTI 3.00 - 6.00Trampolino 1m femminile - Preliminari:PELLACANI, ELENA ...Nei, tra i grandi maestri cinesi, ci sono i nostri giovanissimi Matteo Santoro ePellacani , oro nei 3 m sincro misto ai Giochi europei 2023. Fronte pallanuoto, dal Settebello ci ...

Tuffi, Chiara Pellacani: "A Miami mi allenerò con grandi atlete. Non penso al confronto con Tania Cagnotto" OA Sport

Dal 14 al 22 luglio i Mondiali di tuffi a Fukuoka (Giappone) terranno banco. Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass ai prossimi Giochi Olimpici di ...Ambiziosa, motivata e con la voglia di crescere ancora. La nazionale del direttore tecnico Oscar Bertone si presenta ai Mondiali di Fukuoka (14-22 luglio) per recitare un ruolo da protagonista, dopo l ...