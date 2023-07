“Tu sei malata” Il marito muore di overdose | lei resta con i 3 figli e poi la decisione choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) La storia di Kaitlin Norton, del New Hampshire, nella costa nord-orientale degli Stati Uniti, è diventata virale in questi giorni. Una storia che inizia con un terribile lutto, quello delAaron. I due sono stati fidanzati fin dall’adolescenza, poi si sono sposati e la loro storia d’amore è durata quattro anni ed è finita con la morte del suo compagno. Aaron è morto a causa di una. La coppia formata da Kaitlin Norton e da Aaron Smith ha avuto grossi problemi di droga e dopo la scomparsa del, la giovane ha dovuto fare un percorso di disintossicazione in una clinica specializzata. Dopo il ricovero ha ritrovato l’amore e tutti i dettagli li ha raccontati in un recente episodio di Truly’s My Extraordinary Family. Leggi anche: “Cosa è successo ad Emile”. Bimbo scomparso dalla casa dei nonni, l’ipotesi ...