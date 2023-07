Truffe estive | ti svuotano il conto in banca ma c’è un metodo per capirle | Ecco come

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 13 luglio 2023)La stagione estiva è rilassante e le persone tendono a fidarsi troppo degli altri, finendo poi per essere fregati. Le vacanzeportano gli italiani a decidere di viaggiare oppure di rimanere nelle proprie città, dedicandosi a diversi hobby e passatempi. In questo periodo, lesono all’apice del loro successo e i truffatori non vedono l’ora di mettersi all’opera. Per questa ragione, dovete stare sempre allerti e mai abbassare la guardia. Anche se vi state rilassando in spiaggia o a casa. I truffatori si approfittano dell’ingenuità, della paura o della distrazione delle loro vittime, per rubare loro dati sensibili, oggetti preziosi e denaro contante. La truffa più classica è quella del finto tecnico e i bersagli più colpiti sono gli anziani e le persone che vivono sole in casa. In pratica, due individui si ...