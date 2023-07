(Di giovedì 13 luglio 2023)resta un obiettivo principale dell’per il dopo André Onana. Gianluca Di Marzio su Sky Sport smentisceda parteSaudita per il giovane portiere ucraino. DOPO ONANA – Gianluca Di Marzio smentisce presunti contatti tra clubSaudita e Anatolij: «Oggi sono emerse voci dianche lui in Arabia Saudita, possiamo smentire perché non abbiamo avuto nessun riscontro. Che ci vada a 21 anni forse è un po’ esagerato, meglio fare un’esperienza in Europa e in Italia. Domani sarà importante capire se questo giro dei portieri andrà in porto con l’affare André Onana al Manchester United».e Sommer sono i primi nomi nella lista della dirigenza dell’per sostituire ...

A confermarlo è il suo procuratore che, a Sportitalia , non hale voci su Inter e Udinese . Ecco le parole dell'agente Yuriy Danchenko : 'Per il prosieguo della carriera distiamo ...

Trubin, smentito l’interesse dell’Arabia Saudita! Idea Inter chiara – Sky Inter-News.it

