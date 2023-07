“Troppo vecchia per fare la Gatta Nera” | Ainett Stephens pretende le scuse da Pino Insegno

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nella prossima stagione televisiva “Il mercante in fiera” tornerà in onda su Rai2 con la conduzione difinito

Insomma, senza neanche girarciintorno, Insegno ha detto: Ainett Stephens è diventata, non va più bene. Dimenticando, peraltro, che gli anni sono passati per tutti. La Gatta Nera tira ...Dopo le parole di Pino Insegno , Ainett Stephens non ci sta e sbotta pubblicamente. Leiper fare la Gatta Nera nella nuova edizione de Il Mercante in Fiera Questo ciò che avrebbe lasciato intendere il conduttore che ha dichiarato di non aver pensato alla showgirl ed ex ...Tavoli e censimenti. Due grandi mantra della politica romana e di un interventismospesso di facciata. Si parla, si radunano gli attori principali, si fotografa il fenomeno con ...didata.

Ainett Stephens replica a Pino Insegno: «Troppo vecchia A 41 anni sono più bella, fresca e affascinante che m leggo.it

Ainett Stephens non ci sta. Dopo l'annuncio di Pino Insegno, che nell'illustrare il ritorno del Mercante in Fiera nei Palinsesti Rai ha detto che la Gatta Nera sarà selezionata ...