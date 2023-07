Triathlon | Mondiali Junior Amburgo 2023 | Euan De Nigro chiude decimo | 24ma Alice Alessandri

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il lungo fine settimana dedicato alsi è aperto ad, in Germania, con la disputa delle gare individuali dei: l’assegnazione dei titoli iridati di categoria è avvenuta sulla distanza di 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa. Vittorie per il lusitano João Nuno Batista e per la transalpina Ilona Hadhoum. Nella gara maschile vince il portoghese João Nuno Batista, primo in 51:11, battendo per 3? il francese Nils Serre Gehri, secondo in 51:14, e per 5? il canadese Mathis Beaulieu, terzo in 51:16. Il migliore degli italiani èDea 38?, in 51:49, mentre giungono più indietro Miguel Espuna Larramona, 26° a 1’10”, in 52:21, e Pietro Giovannini, 54° a 2’46”, in 53:57. Nella gara femminile ...