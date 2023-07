Trenord | l’Ad Piuri in Regione | aumenta la puntualità | in servizio la metà dei nuovi treni | cantieri in vista

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’Amministratore delegato diè stato ascoltato inLombardia durante il lavori della Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità” e ha fatto il punto della situazione sulofferto dalla società di trasporto ferroviario, L’incontro, già in calendario, fa seguito a due giornate molto pesanti, in particolare quella di ieri, per i moltissimi ritardi causati ...