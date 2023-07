(Di giovedì 13 luglio 2023) AGI - Sono migliaia i viaggiatori che stanno subendo pesanti disagi a seguito dello sciopero dei. Molti saranno costretti a ripianificare, se possibile, il viaggio o ad annullare impegni. Eccounper il servizio non usufruito atalia e a Italotalia: possibile ilintegrale In caso disuperiore ai 59 minuti per iFrecce, Intercity e Intercity Nottetalia restituisce un'indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per uncompreso tra 60 e 119 minuti; 50% del prezzo del biglietto per undi almeno 120 minuti; Si può ricevere l'indennizzo: con un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo ...

... una speranza che molti potrebbero vedere disattesa, visto che al di fuori della fascia garantita tra le 6 e le 9 isono tutti perlopiù. A partire dalle 15 la circolazione dovrebbe ...Leggi ancheo in ritardo: come chiedere un rimborso Ripianificare il proprio viaggio o chiedere un indennizzo per i ritardi è possibile, anche se i disagi per i viaggiatori ...Durante lo sciopero sarà comunque programmata l'effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle deida assicurare in caso di sciopero, consultabili su trenitalia.com, a ...

Sciopero Trenitalia, Italo e Trenord del 13 luglio, la lista di treni e orari garantiti Sky Tg24

L'agitazione terminerà alle 15, ridotto a 12 ore, dopo l'ordinanza emessa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Treni cancellati o in ritardo: come chiedere un rimborso ...A Roma ognuno osserva la regola, stringente, del fare come gli pare e gli fa comodo. Quindi, ragionevolmente, a Roma i vantaggi del vivere associati in un grande centro urbano si vanno sciogliendo. A ...