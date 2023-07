Tragedia in Sicilia | bimbo di 6 mesi cade dal fasciatoio e muore

Ennesimasul lavoro in: operaio precipita da struttura in legno e muore a Caronia, in provincia di Messina. Si tratta di un uomo di 41 anni, le cui generalità al momento non sono note. Rimane ...Unache sconvolse la. La comunità torna a vivere lo stesso dolore proprio nel quarto anniversario della morte dei piccoli....Italiana 1984 " Un aereo delle forze aeree statunitensi precipita dei pressi di Lentini in... 2016 "Bari - Nord: alle 11,05 due treni della Ferrotramviaria, si scontrano frontalmente ...

Tragedia in Sicilia, bimbo di sei mesi muore cadendo dal fasciatoio ... Tp24

Tragedia in provincia di Enna, dove un bimbo di sei mesi è morto a casusa della caudta dal fasciatoio. La tragedia ...Una nuova morte bianca si è verificata in Sicilia oggi: un operaio di 41 anni è morto a causa di un incidente avvenuto intorno alle 12.30. La tragedia è avvenuta a Caronia, nel Messinese.