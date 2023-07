Tragedia a Lampedusa | naufraga barca di migranti | morto bimbo di 4 anni “La madre ha tentato di salvarlo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un bambino di quattroha perso la vita in un naufragio al largo di. L’imzione su cui viaggiava insieme allae 50 altre persone circa si è rovesciata ieri mentre si avvicinava all’isola siciliana. La guardia costiera ha recuperato i naufraghi caduti in mare ma non ha potuto fare nulla per il piccolo. Il, di origine nigeriana, sarebbe caduto in acqua nonostante il tentativo delladi tenerlo stretto tra le braccia. A nulla sono valsi gli sforzi di altri profughi per tenerlo a galla. La salma, recuperata dai soccorritori, è stata portata nell’obitorio in attesa dell’autopsia. La magistratura di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta sul naufragio, che dovrà accertare cosa è accaduto sull’imzione mentre la prefettura ha chiesto ...