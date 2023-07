Traffico Roma del 13-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità sono ancora diverse alle difficoltà registrate sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare ha ancora code permolto intenso in carreggiata interna dalla Cassia sino alla Salaria e proseguendo in carreggiata interna ci sono cose a tratti a partire dalla Bufalotta sino allo svincolo La Rustica sempre in interna zona sud rallentamenti con code dalla Laurentina allo svincolo Parco de’ Medici a complicare la situazione un incidente in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti dal io con laFiumicino sino alla Tuscolana sulla tangenziale ci sono in colonna mento in direzione di San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII sino allo svincolo Pietralata Monti Tiburtini si tratta di un incidente la galleria è chiusa al momento per ...