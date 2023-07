Traffico Roma del 13-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023) LuceverdeVerdi trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi diversi disagi segnalati sulla rete viaria cittadina ancora problemi sulla Cassia bis Veientana un incidente provoca incolonnamenti raccordo anulare all’uscita di Castel de’ ceveri in direzione di Viterbo incidente sulla Cassia con le code registrate da via dei Due Ponti sino alla Giustiniana incidente anche sulla Tiberina nei pressi di Porta con ripercussioni sulla via Flaminia sulla raccordo anulare la situazione vede code permolto intenso in carreggiata interna della Cassia bis fino alla Salaria sempre in carreggiata interna ci sono cose a partire dalla Bufalotta sino allo svincolo La Rustica è ancora in interna rallentamenti con code dalla Laurentina fino allo svincolo Parco de’ Medici in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti partire dal video con la ...