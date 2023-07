Traffico Roma del 13-07-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023) Luceverdementre va Ti dalla redazione Studio Stefano Baiocchi permangono disagi sulla Cassia bis Veientana un incidente provoca incolonnamenti tra il raccordo anulare all’uscita di Castel de c’è la direzione di Viterbo sul Raccordo Anulare Abbiamo pure permolto intenso in carreggiata interna dalla Cassia bis fino alla Salaria è sempre in carreggiata interna Ci sono code a tratti per diversi chilometri a partire dalla Bufalotta sino allo svincolo per La via Appia in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana abbiamo poi incolonnamenti sulla tangenziale la galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria in direzione San Giovanni fuori anche verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina all’uscita però Li Campi Sportivi ci sono grosse difficoltà sulla ...